الدولار يفاجئ التجار وإنتشار كثيف للسريحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ الدولار التجار ورواد سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) بإرتفاع جديد متجاوزاً الركود وقلة النشاط التجاري الذي يحدث عادة أيام الجمعة والعطلات الرسمية. وخلال جولة عصر ومساء اليوم الجمعة بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم الانتشار الكثيف للسريحة في محيط مول الواحة وجوار مجمع الذهب، حيث يرتفع النداء المعروف (صرف .. صرف) لأصحاب المركبات والراجلين وفي أيديهم كتلة نقدية ضخمة من العملة المحلية. وقال أحد التجار الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) أن النشاط بالسوق في تزايد مستمر وتم عقد عدد من الصفقات إلى جانب زيادة الطلبيات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وبحسب التاجر فإنه تم تداول الدولار بـ (175) جنيهاً، الريال السعودي (47) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (49) جنيهاً، اليورو (202) جنيه، الجنيه الإسترليني (224) جنيه، الريال القطري (47) جنيهاً، الجنيه المصري (10.80) جنيه.

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