عاجل.. تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات

الجمعة 21 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وعدم تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 20 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة- في بيان اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 38 إصابة في الخرطوم، و3 إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 1368 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفًا و623 حالة، بينهم 812 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6476 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.