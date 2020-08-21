حمدوك يعين مديرا لهيئة السكة حديد

اصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قرارا بالرقم (303)للعام 2020م ، قضى بتعيين المهندس وليد محمود أحمد محمود مديرا عاما لهيئة سكك حديد السودان.وفق صحيفة اخر لحظة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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