مفرح : الثورة لن تسرق برسالة واتساب أو فيسبوك

حذر وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ممن وصفهم بالمنافقين الذين يريدون سرقة ثورة ديسمبر المجيدة مشيرا إلى أن مجموعة من السودانيين من المقيمين بالخارج من الرافضين للثورة يقومون بإرسال رسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء منوها الى أن الشخص الموجود خارج السودان لايرى الحقائق مثل الموجود بالبلد.

وأرسل مفرح وفقصحيفة أخر لحظة رسالة للثوار والكنداكات ولجان المقاومة من خلال حوار أجراه التلفزيون اليوم، وقال عبر الرسالة (إن الثورة لن تسرق برسالة فيسبوك أو واتساب) داعيا إلي محاربة الشائعات، مشبها سلوك اعداء الثورة بسلوك رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )