الوساطة الجنوبية تُعلن تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو

أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك ، في المؤتمر الصحفي عقده عصر اليوم “الجمعة” بمقر المفاوضات بفندق بريميد بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان ، أعلن قرار الوساطة الجنوبية بتجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو Advertisements واشار بحسب صحيفة السوداني إلي أنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن إستئناف المفاوضات لاحقاً ، مبيناً أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجوداً بجوبا. و أكد قلواك إستمرار التفاوض في كافة المسارات الأخري بغية الوصول إلى إتفاق سلام شامل في السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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