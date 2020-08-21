تهافت على فنانة.. فيديو لتحرش جماعي يثير صدمة بالسودان

تؤرق ظاهرة التحرش بعض المجتمعات، لاسيما بعد انتشارها وزيادة عدد حالاتها خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في المناسبات الاجتماعية. وقد ملأت حكايات صادمة حول تلك القضية مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية.

ومساء الخميس، اشتعلت وسائل التواصل بفيديو يظهر تعرض الفنانة عائشة الجبل لتحرش جماعي من قبل عدد من الشبان أثناء حفل غنائي في السودان.

كما استنكر رواد مواقع التواصل بحسب العربية نت هذه الحادثة. وطالب بعضهم بـ”تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل”.

Advertisements

إلى ذلك، عبر آخرون عن تضامنهم مع الجبل، قائلين: “كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء”. ووصف البعض ما حصل بالمقرف والتافه.

يشار إلى أن عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات في البلاد، وكانت أثارت كثيراً من الجدل بعد أن تلقت سيارة “نيسان باترول” كهدية من أحد معجبيها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )