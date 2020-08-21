الصحة بشمال كردفان تؤكد خلو الولاية من شلل الأطفال

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الجمعة 21 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكدت نائب المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال كردفان د. إيمان مالك ، خلو الولاية من اي حالات إصابة بفايرس شلل الاطفال.
وقالت في تصريحات صحفية بالابيض، أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية ، للتصدي لشلل الاطفال، بوضع العديد من الخطط والبرامج للتقصي واكتشاف الحالات.
من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور احمد سليمان ،إنه لاتوجد حتى اﻵن أى حالة لهذا الوباء بالولاية ، مشيراً إلى دور الاعلام في توعية وتبصير المجتمع
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