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الصحة بشمال كردفان تؤكد خلو الولاية من شلل الأطفال

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 21 أغسطس 2020

الصحة بشمال كردفان تؤكد خلو الولاية من شلل الأطفال

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت نائب المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال كردفان د. إيمان مالك ، خلو الولاية من اي حالات إصابة بفايرس شلل الاطفال.

وقالت في تصريحات صحفية بالابيض، أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية ، للتصدي لشلل الاطفال، بوضع العديد من الخطط والبرامج للتقصي واكتشاف الحالات.

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور احمد سليمان ،إنه لاتوجد حتى اﻵن أى حالة لهذا الوباء بالولاية ، مشيراً إلى دور الاعلام في توعية وتبصير المجتمع

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