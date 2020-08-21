فطور الجمعة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نهنيء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول سنة هجرية جديدة .. ونسأل العلي القدير أن يجعلها عامرة بالأعمال الطيبة والخيرات وتذهب معها كل الأوجاع ..

• حتى اللحظة ظل عشاق برشلونة بين مصدق ومكذب للهزيمة التاريخية من بايرن ميونخ بالثمانية في دوري أبطال أوروبا ..

• لكن اللافت أن مشجعي ريال مدريد أكثر سعادة لهزيمة الند اللدود برشلونة ..

• وردت جماهير البارسا ان ما تعرض له رفاق ميسي أفضل لاعب في العالم كبوة جواد .. وسيعود البرغوث أكثر قوة في الموسم القادم .. وأن موعدنا معكم كلاسيكو الأرض في الدوري الأسباني لتضميد جراح الثمانية على حساب الريال ..

• الجميع رشح بايرن ميونخ للتتويج باللقب الأوروبي على حساب باريس سان جيرمان في النهائي الحلم ..

• على الورق الفارق كبير جدا بين الفريقين لمصلحة الفريق الألماني .. لكن تظل كرة القدم لعبة حافلة بالمفاجآت .. ويكفي نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة .. حيث لم يتوقع أكثر متشائم من جانب برشلونة فوز البايرن بهذه النتيجة التاريخية .. وفي ذات الوقت لم يتوقع أكثر متفائل من جانب بايرن ميونخ هذه النتيجة ..

• علينا الأنتظار فقط لمعرفة ذلك عقب نهاية المباراة المرتقبة .. وسوف نساند الطرف الأفضل والذي يستحق التتويج ..

• بمناسبة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بالثمانية .. نأمل ايجاد رصد حقيقي لأكبر خسائر الأندية السودانية في البطولات الخارجية .. وحسب سجلات التاريخ يتصدر المريخ القائمة بعد ان خسر من الوحدات الأردني بالسبعة في البطولة العربية .. كما ان اكثر الفرق السودانية تلقى خسارة في مباراة ودية كانت امام سان جورج الاثيوبي بتسعة أهداف ..

• مازال المواطن السوداني المغلوب على امره يعاني ويعاني ويعاني .. الى متى استمرار هذه المعاناة يا ترى .. استبشرنا خيراً بذهاب عهد (الكيزان) وأنا الجميع موعود بأيام ولا احلى مع العهد الجديد (عهد التغيير) .. وحاليا الحال لا يحتاج للحديث فهو يُغني عن السؤال ..

• الجميع ظل يتسآل عن مكان المشكلة التي تحاصر الشعب السوداني .. ولم نجد حتى اللحظة أي اجابة شافية .. ورغم المعاناة الكبيرة والظروف الصعبة التي تحاصر المواطنيين .. هناك (بصيص) أمل من حالة انفراج وغدٍ أفضل .. نأمل ذلك يا حمدوك ..

• رغم حالة اليأس سوف نتمسك بالأمل وسماع الأخبار السعيدة .. لأن الشعب السوداني يستحق كل خير ..

• حتى التراجع الاخير في ملف المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الحلو (كله خير) .. وسوف يعود الجميع الى طاولة المفاوضات قريبا للتوقيع النهائي على (السلام) ..

• منظر شوارعنا لا يسر احد .. لذلك ندعو موظفي المحليات مغادرة المكاتب وترك (الكندشة) قليلاً فقط والتجول في هذه الشوارع .. وأنا متأكد ان هذا المنظر لن يعجبكم وسوف تعودوا الى خدمة المواطنيين .. وأحب أن اذكركم اننا حاليا في فصل الخريف .. (بالجد والله نحن في الخريف) ..

• نأمل من الأعماق اختفاء صفوف (الرغيف) و(الوقود) بين يوم وليلة .. حتى نرتاح مع المعاناة التي استمرت لسنوات ..

• نرجو من حكومتنا المحترمة الاهتمام بإحتياجات المواطن الأساسي من اقتصاد وتعليم وعلاج .. فقط هذا كل ما يريده مواطنكم الغلبان ..

• تاني ما عايزين حاجة منكم ..

• الليلة افتكر فطورنا كان كااارب ..

((صمت اخير)

• في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على أفضل خلق الله .. رب صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ..