شهادات ومعلومات حصرية لـ”جرجرة” محمد بن سلمان إلى القضاء الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “العهد الجديد” بـ”تويتر”، تفاصيل جديدة بشأن القضايا التي تلاحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية والتي بدأت بقضية ضابط الاستخبارات السابق سعد الجبري

وقال “العهد الجديد”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تم الضغط على شركة المحاماة الأمريكية التي تواصلت معها خديجة جنكيز (خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي)، وهي Kilpatrick Townsend & Stockton LLP، من قبل كوشنر”، حيث اتصل بهم ومارس تجاههم ضغوطا هائلة، ثم وعدهم بمكافأة مالية ضخمة إن وافقوا على ترك القضية، وفعلا استجاب مالك الشركة، وتخلى عن القضية، لكن حدثا آخر غير المسار”.

وأضاف “العهد الجديد”: ” قدم فريق المحامين الذين اطلعوا على قضية خديجة استقالة جماعية من الشركة التي يعملون فيها، لم يقبلوا التخلي عن القضية، بل أسسوا شركة جديدة، (أحد هؤلاء المحامين من أصول شرقية ويدعى F)، وبدأوا من فورهم بتجهيز الأوراق ومراسلة السفارة واعتماد القضية، ثم مقابلة الفريق السعودي في دبي”.

وأكمل: “القضية الآن في مرحلة متقدمة، وفريق المحامين الذين تولّوها مصرين على جرجرة ابن سلمان إلى القضاء الأمريكي، تدعمهم شهادات ومعلومات حصرية أصبحت بحوزتهم .. القادم مليء بالمفاجآت”.

وكان “العهد الجديد” كشف قبل أيام تفاصيل ما قاله عنها الضربة الثانية المفجعة والتي ستسقط على رأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الحساب الشهير، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “الضربة الثانية المفجعة التي ستسقط على رأس محمد بن سلمان وتجرجره إلى المحاكم الأمريكية، هي من خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، حيث تواصلت مع شركة محاماة أمريكية كبيرة، من أجل رفع قضية ضد محمد بن سلمان للتحقيق في تورطه في قضية اغتيال خطيبها”.

وأضاف “العهد الجديد”: “تواصلت شركة المحاماة مع السفارة قبل البدء برفع القضية، وأرسلت لها خطابا رسميا، لم ترد عليهم السفارة رغم مرور أكثر من شهر، ثم بعد مدة جاء اتصال إلى فريق المحاماة يطلب منهم لقاء تفاوضيا مع المحامين السعوديين، والمفاجأة أن مكان الاجتماع لم يكن في واشنطن بل في مقر القرار (الإمارات)”.

وتابع: “جلس الطرفان في دبي، وكان الفريق السعودي مستهتر للغاية، لم يتكلم بكلمة مفيدة واحدة، فقط قال: ماذا تريدون؟، ثم بعد أن انتهى محامو خديجة من إعطاء التصور الذي لديهم، قالوا لهم: سوف نمهلكم فترة، وإذا لم يأتينا رد مكتوب فنحن سوف نتقدم إلى القضاء”.