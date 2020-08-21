القونة عائشة الجبل تتعرض لتحرش جماعي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت وسائل التواصل بفيديو يظهر تعرض الفنانة عائشة الجبل لتحرش جماعي من قبل عدد من الشبان أثناء حفل غنائي في البلاد.

وطالب البعض بـ”تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل”. وعبر آخرون عن تضامنهم مع الجبل، قائلين: “كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء”. ووصف البعض ما حصل بالمقرف والتافه.

يشار إلى أن عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات كانت أثارت كثيراً من الجدل بعد أن تلقت سيارة “نيسان باترول” كهدية من أحد معجبيها.

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