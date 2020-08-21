شهرة الكاردينال من الهلال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مع فجر كل يوم مفروض الكاردينال يحمد ويشكر ربنا في اليوم الف مرة

* لان الهلال صنع منه رجل مجتمع يقابل السفراء والمسئولين والدستوريين

* وصنع لنفسه مجدا وتاريخا رغم انه كان قبل الهلال رجل أعمال ولكن لا يعرفه احد

* الهلال يصنع الرجال ويمنحهم الشهرة ولو انفق الكاردينال كل أمواله من غير الهلال لما وصل ما وصل إليه الان

* وشوية الملاليم التي يصرفها في الفريق لا تساوي مثقالة ذرة مقابل ما وجده من الهلال

* ولان فاقد الشئ لا يعطيه يظل تاريخه في مسيرة النادي هو الاسوء والافشل مهما حاول أن يجمل صورته ويتغني بأسمة القونات وإنصاف الفنانين

* رئيس كل همه أن يكون في الإعلام وصورته حاضرة في القناة

* حدثني من اثق في حديثه بأن كل شكاوي وبلاوي المحترفين في الفيفا سببها الكاردينال

* ينصحه الناضحون بأن يدفع التسويات والمخالصه ويقول ليهم خليهم يمشوا يشتكوا

* اها يا شاطر الجماعة اشتكوا والفيفا اللي كنت موقفها برجل واحدة قاعدة راجياك تعمل شنوا

* الرفض الكبير الذي وجده من جماهير النادي بعد أن تراجع وهرول للدكتور شداد وأرسل الاجاويد للعودة كانت رسالة واضحة من هذه الجماهير بأن قطار الهلال لا يتوقف في محطة الفاشلين

* ولو رجعت وقعدت تاني تلاتة شهور ولا تلاتة سنوات يا هوا انت ذاتك لا اتبدلت ولا اتغيرت

* الغريبة جماعة الكاردينال والطيالين بتاعنوا يقولوا ليك وين التنظيمات دي لما الراجل مشي وقال ما عايز وليه ما يدفعوا للفريق

* هو متين مشي دي كانت حركات صبيانية ومسرحية بايخة

* وأول مرة اعرف رجل أعمال وصاحب أكبر قوة مالية ضاربة في البلد ولعيية فريقوا ليهم اربعة شهور ما صرفوا مرتباتهم

* بعدين بالله عليكم يأتوا يوم في معارضة في الهلال دا جات ودفعت والتزمت وسددت مطالبات الفريق

* وليه الناس تتحدث عن التنظيمات بس وما دفعوا الدفع للهلال ما لازم تكون عضو أو رئيس تنظيم

* اي هلالي موجوع ويهموا امر الفريق ممكن يساهم ويدفع من غير ما ينتظر إشارة أو دعوة من زول

* هو فاكر بقروشوا دي ممكن يذل الهلال ويخلي الجماهير تعتصم أمام بيتوا وتطالبه بالعودة وتذرف الدموع

* الهلال دا أكبر من كدا يا مان