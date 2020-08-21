الرئاسة التونسية تنفي وجود مخطط لـ”اغتيال” قيس سعيّد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فت الرئاسة التونسية صحة خبر نشرته إحدى الصحف المحلية ويتعلق بوجود مخطط لـ”اغتيال” الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أنها ستقاضي مروجي هذا الخبر.

وكانت صحيفة “الشروق” المحلية، نشرت في صدر صفحتها الأولى خبرا بعنوان “أسرار مخطط لتسميم قيس سعيد”، حيث أكدت قيام رجل أعمال برشوة أحد العاملين في مخبز يزود الرئاسة التونسية بالخبز، بمبلغ 20 ألف دينار (7 آلاف دولار)، مقابل دسه السم في الخبز، مشيرة إلى أن العامل المذكور رفض هذا الأمر، وسارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية بهذا المخطط.

إلا أن صفحة “الأستاذ قيس سعيد” المختصة بمتابعة أخبار الرئيس التونسي على موقع فيسبوك، أكدت – نقلا عن دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية- أن الخبر “لا أساس له من الصحة وهو حاليا بصدد مباشرة عمله في القصر الرئاسي”، مشيرة إلى أن الرئاسة ستقوم بملاحقة مصدر الإشاعات والتعامل مع مروجي الخبر قضائيا.

ودوّنت رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية للرئيس قيس سعيد على صفحتها في موقع فيسبوك: “يبحثون عن تسميم الأجواء ببث الإشاعات، ولكن الأمل يبقى قائما في تونس جديدة حرة ومزدهرة”

وكانت الرئاسة التونسية نفت في وقت سابق شائعات تحدثت عن تعرّض الرئيس قيس سعيّد لوعكة صحية، مشيرة إلى أن زيارته للمستشفى العسكري في العاصمة كانت بهدف الاطمئنان على أحد موظفي الرئاسة، وليس لإجراء فحوص طبية.