مواطن ينحر جاره بسبب علاقة عاطفية مع زوجته بشرق النيل…..

الخليج 365:

اصدرت المحكمة الجنائية بشرق النيل حكما يقضى بالاعدام شنقا حتى الموت قصاصا فى مواجهة شاب قتل اخر بسبب شكوكه حول علاقته بزوجته وجاء قرار المحكمة ان المدان لم يستفيد من الدفوعات والاستثناءات الورادة تحت طائلة المادة (130) وحسب قضية الاتهام ان المدان قام بنحر جاره بعد شكوكه بوجود علاقة عاطفية بين الضحية وزوجته ومثل الاتهام الاستاذ مامون عبدو.

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