دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** توتر شديد في بلادنا علي كافة المستويات..توتر سياسي ..توتر أمني..توتر رياضي..توتر فني ..توتر في المريخ ..توتر في الهلال ..توتر في الاتحاد العام ..توتر في وزارة الشباب والرياضة ..وما عارفين نهاية القصة شنو

** بروف كمال شداد لا يعترف بقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضي ولا يعترف ببرتكول عودة النشاط الرياضي الصادر من الوزارة ولا ينتظر خطابا جديدا من لجنة الطوارئ الصحية يعيد النشاط وشداد معه الف حق لان وزارة الرياضة تامرت عليه وأوقفت النشاط وقد تبقت ٢٤ ساعة فقط لانطلاقة الدوري الممتاز ولأن الوزارة تريد أن تفرض نفسها علي الاتحاد ولأن الوزارة لم تراع كم خسرت الأندية في مرحلة الاعداد وكم خسر الاتحاد… وشداد معه الف حق لان لجنة الطوارئ الصحية العليا سلمته خطاب من قبل بعودة النشاط وتراجعت عن الخطاب فقط لترضي ولاء البوشي …وواضح الان أن قرار عودة النشاط الرياضي لن يصدر قريبا مكايدة في شداد وامس صدر قرار بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية بولاية الخرطوم

** فشل زريع لاجتماع ولاء البوشي مع مدربس كرة القدم وجلست ولاء والخوف بعينيها مع قدامي اللاعبين ولم يخرج الاجتماع باي نتائج

** من هو العبقري الذي نصح ولاء بلقاءات مع المدربين وقدامي اللاعبين والصحفيين وغيرهم من القطاعات وماذا تستفيد من هذه اللقاءات ..غير مضيعة الوقت

** مافي مشكلة .نستمتع هذه الايام بالدوري السعودي والدوري المصري والدوري القطري والدوريات الأوربية ودوري أبطال أوروبا

** سمعنا أن الوزير الولائي الجديد يريد الدخول في أزمة مع الاتحاد العام بسبب المنتخب الوطني ولا ندري ما دخل الوزير الولائي بالمنتخب والذي يجب أن يبدأ الاعداد فورا لمبارياته او بالأصح لمعارك ساخنة أمام غانا وجنوب أفريقيا وساتومي في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية وهنالك معارك اخري في تصفيات كأس العالم ….علي وزير الرياضة الولائي وعلي الوزارة الاتحادية ووزارة الصحة الا يقفون عقبة أمام إعداد منتخب البلاد بحجة كورونا فكل المنتخبات الأفريقية بدأت إعدادها

** كل فحوصات كورونا علي لاعبي الدرجة الممتازة واندبة الدوري المشترك طلعت سلبية ولم نسمع بوفاة احد والحمد للله وحتي امس عدد من لاعبي الشرطه القضارف حالتهم سلبية بعد فحص جديد ولا نود أن نكرر القول أن الحياة عادية في السودان..الاسواق فاتحة والمواصلات شغالة والناس حايمة في أي مكان …بس كورة مافي بأمر

الاستاذه ولاء البوشي حفظها الله

** قلنا ليكم كمال شداد لن يقابل آدم سوداكال لانه رئيس لنادي المريخ غير معترف به وما سمعتو الكلام واهو شفت براكم ذلة سوداكال امس

** أكثر من عامين والمريخ النادي الكبير بدون رئيس ولا نائب رئيس ولا سكرتير ويستمد المجلس شرعيته فقط في وجود ضابط رابع هو الصادق مادبو امين المال..يعني مادبو لو قدم استقالتو الليلة يبقي المجلس مع السلامة …وسوداكال مركب مكنة رئيس وكل قراراته باطلة ووجوده في النادي نوع من الفوضي

** الاتحاد العام أخطر لجنة طرح الثقة من مجلس المريخ بإمكانية عقد جمعية عمومية للنادي والأطأحة بالمجلس اذا حصلت علي تصديق من السلطات الصحية بقيام الجمعية ..يالله شدو حيلكم الاخوة أعضاء اللجنة

** خالد النعسان مشطوب وليس معار ومجلس المريخ آخر من يعلم والمهم أن الزميل شمس الدين الأمين أكد عبر اذاعة هوي السودان امس أن شخصا ما لهف ٣ الف دولار مقابل شطب النعسان وجماهير المريخ تريد معرفة هذا الشخص ..والحماهبر تريد أن تعرف أيضا الطريقة التي شطب بها النعسان…

** اخطاء وكوارث مجلس الفشل المريخي كثيرة لا تعد ولا تحصي ولو اتخذ قرارا بالرحيل سيجد الاحترام من الجميع

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** ضحكت كثيرا هذا الصباح وصحيفة هلالية تخرج بمانشيت يقول ..الجماهير تمنع الكاردينال من دخول نادي واستاد الهلال وأجرت الصحيفة كذلك حوارا مع الشافع اليافع …ووالله ما عارف الناس المعارضين للكاردينال مستعجلين ليه والاتحاد العام لم يعلن حتي الان عن لجنة التطبيع وبعدين ما شرط الكاردينال يدخل الاستاد ويمكن أن يدير الهلال من لندن او دبي او جده او اي مكان وصالح سليم كان يدير النادي الأهلي القاهري من لندن

** شايف كل لاعبي الهلال يقفون مع عودة الكاردينال ..وغايتو انا مبسوط منك يا استاذه فاطمة الصادق .شغالة ردم صاح

** في الدوري السعودي خسر الهلال أمام الأهلي والحمد للله وانتصر النصر علي التعاون برباعية نارية

** الأحد معركة من نار بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في النهائي الأوربي ونتوقع انتصار البايرن

** غدا الأهلي و الزمالك في الدوري المصري ولا ندري متي نشهد لقاء المريخ والهلال في الدوري السوداني

** إحصائية دقيقة عن لقاءات المريخ والهلال عبر التاريخ ونتائجهما في البطولات الإفريقية والإقليمية نشرت عبر الواتساب أكدت تفوق المريخ الكبير علي نده والإحصائية نهديها للكاتب الهلالي قليل التجربة والذي يكتب في يوم كل يوم أن الهلال الأول والمريخ الثاني

** الفنان محمود علي الحاج أطاح بكمال ترباس من رئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي ونستطيع القول أن الحق عاد لأهله..وترباس ومنذ سنوات لم يعد فنان شعبي وأصبح يغني أمام أوركسترا كاملة وما يربطه بالغناء الشعبي هو الجلابية والعمة ..مبروك لمحمود ورفاقه

** فنانة جديدة تدعي عشة الجبل ..قابضة الجو وياهو ده السودان

** بالذي أودع في عينيك الهاما وسحرا

والذي أبدع فيك الحسن إشراقا وطهرا

** آخر دبوس

** كمال شداد لانه مع الحق سينتصر في النهاية