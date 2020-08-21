ضبط شبكة إجرامية تنشط في هذه الأعمال بالخرطوم ونهر النيل…..

الخليج 365:

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مكافحة سرقة السيارات من توقيف شبكة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات البخارية “المواتر” من اماكن مختلفة بولاية الخرطوم وبيعها بولاية نهر النيل واوضح المقدم شرطة محمد الضو ارجون رئيس فرعية مكافحة سرقة السيارات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة الي تعدد بلاغات سرقة السيارات باقسام شرطة ولاية الخرطوم فقامت فرعية بنكوين تيم بقيادة النقيب شرطة نزار محمد الحسن للبحث وجمع المعلومات عن الشبكة التي اسفرت عن القبض علي متهمين اثنيين بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم وضبطت بحوزتهما 2 موتر كانا في طريقهما الى ولاية نهر النيل وبالتحري معهما اعترفا بسرقة 19 موتر تم ابتعاث مامورية الى ولاية نهر النيل تمكنت من استعادتها والقبض على متهمين اثنين من مستلمي المال المسروق تم الاتصال باقسام شرطة ولاية الخرطوم للتعرف على اصحاب المواتر المسروقة جار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة. المادة السابقة مجموعة مسلحة تبرح محامي ضرباً داخل مكتبه بأمدرمان…. المقالة القادمة دبابيس.. بقلم ود الشريف

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