مجموعة مسلحة تبرح محامي ضرباً داخل مكتبه بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت مجموعة مسلحة مكتب محامى واعتدت عليه بالضرب واستولت منه على عملات اجنبية وذلك اثناء تواجده بمكتبه بامدرمان وقال مصدر صحفي إن المجموعه زعمت انها تتبع الى جهة نظامية وانها قامت بتفيش مكتبه واستولت منه على (9) الف دولار ولم تتكفى بذلك بل قامت بضربه عند اعتراضه على التفتيش وفور وقوع الحادث تم اسعاف المحامى وتدوين بلاغ بالحادثة.

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