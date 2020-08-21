الصين تحذر من نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن الصين تعارض بشدة خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدعوى تهديدات من الصين.

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث: “الصين تعارض نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعرب عن استيائها الشديد من الضغط المستمر من الجانب الأمريكي على الدول المجاورة للصين”.

وأضاف المتحدث “الجانب الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بموقف مسؤول، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وليس العكس”.

وحذر المتحدث من أنه “إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، متجاهلة آراء الآخرين، فإن الجانب الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه الأمنية”.