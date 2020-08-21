اصابات جديدة بكورونا دون تسجيل وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل حالة وفاة بينما بلغلت حالات التعافي 20 حالة وكانت الحالات الجديدة سجلت ا 38 اصابة في الخرطوم و3 اصابات في الشمالية واكد التقرير وفق صحيفة أخر لحظة الي ارتفاع الاصابات تراكميا 12623 اصابة متضمنة 812 حالة وفاة و 6476 حالة تعافي واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 1368 والعينات الموجبة لاول مرة 41 عينة بنسبة إيجابية بلغت 3% Advertisements وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان الخرطو م ( كوش نيوز)

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