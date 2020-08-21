الكهرباء تتسبب في أعطال فنية ببعض الصرافات الآلية

كشفت جولة ميدانية ميدانية على عدد من الصرافات الآلية وسط الخرطوم حدوث وفرة في السيولة وضعف في السحب

وأشار مسئولو التغذية ببعض البنوك وفق صحيفة (السوداني) لاستمرار تغذية الصرافات الالية وضعف السحب.

وقال موظف ببنك النيل الازرق المشرق ان الصرافات الالية لا تخلو من السيولة لتغذيتها بمبالغ كبيرة مما يؤدي لتكدسها بالماكينة الى اليوم التالي ، مشيرا الى ان الصرافات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وفي ذات السياق قالت موظفة ببنك العمال ان الصراف الآلي الخاص بالبنك معطل لذلك لم تتم تغذيته منذ فترة والسحب يتم من داخل البنك.

وقال موظف تغذية بأحد البنوك بشارع القصر لا توجد مشكلة في السيولة لتغذية الصرافات الالية ولكن البنوك واجهت خلال الفترة الماضية مشاكل في الكهرباء مما ادى الى تلف بعض الماكينات وصعوبة استيراد الاسبيرات ، مضيفا بان التغذية مستمرة دون انقطاع بمبالغ كبيرة بصورة يومية .

واكد موظف ببنك امدرمان الوطني استمرار التغذية ، لافتا لمشاكل خروج بعض الصرافات عن الخدمة لاسباب فنية ، موضحا بان سقف السحب (2) الف جنيه اما داخل البنك على حسب طلب العميل واحتياجه للسيولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )