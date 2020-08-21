حمدوك لـ(لجان المقاومة): “التواصل معنا لايحتاج لمظاهرات واذا غرقنا بنغرق كلنا”

كشف رئيس الوزراء د. عبد الله أدم حمدوك عن اختلافه مع قوى الحريه والتغيير في مسائل كثيره – لم يسمها – واستدرك: لكن لم تحدث بيننا جفوه.

وأبدى حمدوك الذي حل ضيفاً على مؤتمر اذاعي بالإذاعة السودانية اليوم، انزعاجه من اغلاق الشوارع والمتاريس وقال للجان المقاومة: (التواصل معنا لايحتاج لمظاهرات او مواكب) واضاف (نحن في مركب واحد اذا غرقنا بنغرق كلنا).

واقر حمدوك بما يواجهه من مشقة واشار الي انة مع الاساءات والشيطنة أصبح العمل العام عقوبة لكل من يتصدى له وقال (لو حكم السودان ملائكة لتعرضوا للإساءات).

ورسم رئيس الوزراء صورة قاتمة للاوضاع الاقتصادية وقال: (علينا مد أرجلنا على قدر لحافنا نجيب من وين اتنين مليار دولار للوقود والخزينة وكشف عن 40% من دعم السلع يذهب الى الجيران كما ازاح الستار عن جهات -لم يسمها – قال انها تشتري الذهب بأكثر من 10% من سعره الاساسي واعتبر ذلك عملا تخريبيا منظما.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، اقر حمدوك بانفلات السوق وقال (الأسعار فلتت وعملنا عدد من المبادرات لدعم الأسر يصل إلي 3 الف في الشهر ، ولكي لا يعتمد شعبنا علي الدعم المالي بادرنا بدعم المنتجين).

وبرأ ساحته من تأخر تشكيل المجلس التشريعي بابقول (ليس مسئؤليتي وهو إنجاز ثورة ديسمبر ، وسيكون أشبه بالجمعية الوطنية لمناقشة قضايانا الوطنية). واكد استمرار المشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء واشار الي انهم في حوار يومي لمدهم بالترشيحات

وتعهد حمدوك بالتنحي حال طلب منه الشعب ذلك وقال (سأغادر وأقول له تعظيم سلام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)