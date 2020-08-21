تفاصيل اجتماع رئيس العدل والمساواة بمبعوث اماراتي بجوبا

كشفت حركة العدل والمساوة عن اجتماع وفد منها بقيادة رئيس الحركة د. جبريل ابراهيم وآخرين بمبعوث اماراتي بالعاصمة الجنوبية جوبا.

والتقي ظهر الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ وفد من حركة العدل و المساواة السودانية بقيادة رئيسها د. جبريل ابراهيم محمد بوفد دولة الإمارات العربية في منبر جوبا للسلام. حيث تناول اللقاء الذي كان صريحاً وشفافاً، قضايا السلام و الاستقرار في السودان و المنطقة عموماً، و ضرورة التعجيل بإنجاز اتفاق السلام، بجانب العلاقات التاريخية بين السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة و سبل تطويرها لصالح البلدين.

و قد رحّبت حركة العدل و المساواة السودانية بدعم دولة الإمارات لمنبر التفاوض في جوبا، و دعتها وكل الأشقاء في دول الخليج و دول الجوار الإقليمي والدولي إلى المساهمة بفاعلية في مقابلة استحقاقات تنفيذ اتفاق السلام الوشيك، والمتمثلة في تكاليف إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية بعد توفير الخدمات الأساسية، وإعادة إعمار البلاد، ودعم عمليات دمج وتسريح قوات حركات الكفاح المسلح، وإنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء.

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كما دعت الحركة بحسب صحيفة آخر لحظة، دولة الإمارات وكل الأشقاء في دول الخليج و دول الجوار الإفريقي والدولي إلى الدخول في شراكات وإستثمارات إستراتيجية مع السودان الذي يذخر بخيرات وفرصاً إستثمارية لا مثيل لها في المنطقة، تعود بعائد مجز لكل أطراف الشراكة، بدلاً من ان تكون العلاقة علاقة عطاء من طرف واحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)