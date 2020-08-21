وفاة قيادي بارز بالحركة الشعبية (جناح عقار)

توفى صباح اليوم بالخرطوم القيادي البارز بالحركة الشّعبية – جناح عقار – زايد عيسي زايد وذلك إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً، وشغل الفقيد في مسيرته عدة مواقع تنظيمية وتنفيذية منها عضواً بالمجلس القيادي القومي للحركة الشعبية و حاكماً لإقليم النيل الازرق، فكان الفقيد دمث الخلق وحسن المعشر.

Advertisements

وبحسب صحيفة آخر لحظة، نعى رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان والأمين العام القائد خميس جلاب وقادة الحركة في بيان الفقيد وتقدموا بخالص التعازي والمواساة للاسرة الكبيرة والصغيرة بالنيل الازرق والخرطوم و علي إمتداد السّودان الكبير في هذا الفقد الجلل، لأهله ومعارفه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)