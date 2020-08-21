توفى صباح اليوم بالخرطوم القيادي البارز بالحركة الشّعبية – جناح عقار – زايد عيسي زايد وذلك إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً، وشغل الفقيد في مسيرته عدة مواقع تنظيمية وتنفيذية منها عضواً بالمجلس القيادي القومي للحركة الشعبية و حاكماً لإقليم النيل الازرق، فكان الفقيد دمث الخلق وحسن المعشر.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، نعى رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان والأمين العام القائد خميس جلاب وقادة الحركة في بيان الفقيد وتقدموا بخالص التعازي والمواساة للاسرة الكبيرة والصغيرة بالنيل الازرق والخرطوم و علي إمتداد السّودان الكبير في هذا الفقد الجلل، لأهله ومعارفه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قيادي بارز بالحركة الشعبية (جناح عقار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.