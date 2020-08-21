المحكمة ترفض سماع شُهُود قضية “الشهيد حنفي” عبر الوسائل التكنولوجية

أيّدت محكمة الاستئناف الخرطوم، قرار محكمة الموضوع شكلاً، في محاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور، والتي رفضت سماع شهود الاتهام عن طريق الوسائل التكنولوجية.

وكانت المحكمة رفضت في الجلسة السابقة طلباً لممثل الاتهام عن الحق الخاص رفعت عثمان ، التمس فيه حماية شُهُود الاتهام من التهديدات واستخدام وسائل تكنولوجيا تمنع الكشف عن هوية الشاهد، وأفاد القاضي بأنّ حماية الشهود داخل المحكمة واجب، وخارجها أوجب، كما أنّ القانون لم يجز الإدلاء بالشهادة عن طريق الوسائل التكنولوجية، إضافةً إلى أنّ معرفة الشاهد للمُتّهم في هذه القضية أمرٌ ضروريٌّ لحساسية القضية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، قُتل الشهيد حنفي في 3 يونيو 2019م عقب فَضّ الاعتصام، حيث تعرّض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته لـ”المتاريس” بحي الدوحة في أم درمان، وتسلّمت السُّلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف البلاغ من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)