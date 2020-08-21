إعلان أول منتخب للسيدات السوداني بمؤتمر صحفي

عقدت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، اجتماعاً برئاسة ميرفت حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة كرة القدم النسائية – بحضور عددٍ مقدرٍ من أعضاء اللجنة تقدمهم أحمد عز الدين، وانشراح أحمد محمد، وأحلام بولاد، وشارك بالهاتف عبد الرحيم حماد عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية، وناقش الاجتماع عدداً من الأجندة المهمة، وفي مُستهلها الاستعداد للموسم الرسمي الثاني لكرة القدم النسائية، وذلك بعد الوقوف على التوصيات التي رفعتها اللجنة المُختصة بتقييم الموسم الأول.

وكذلك تمّت مُناقشة التصوُّر المُقترح لطريقة تنظيم البطولة في الموسم الثاني، مع مُراعاة أن تكون الأندية في كامل الجاهزية، وتطرّق الاجتماع إلى الوضع القانوني للأندية التي انشئت بلا انتماء لأندية لها نشاط آخر، إذ أنّ هناك فرقاً تتبع لأندية في الممتاز، وفرقاً تتبع لأندية في الدرجة الأولى، وهناك فرق نسائية لا تتبع لأي ناد، بل هي فرق كرة قدم نسائية فقط.

اجتماع لجنة كرة القدم النسائية وقف على التنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لسن لائحة الانتقالات الخاصة بكرة القدم النسائية، وإدراجها في السيستم، كما تناول الاجتماع أيضاً، كيفية دعم الأندية، والحرص على خَوض اللاعبات لأكبر قدرٍ مُمكنٍ من التدريبات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفنية في لجنة المُدرِّبين بالاتحاد، خَاصّةً فيما يلي ترشيح مُدرِّبين، وتَمّ النقاش حول مراكز الصغار وهناك عددٌ من المراكز بينها مشروع الناشئات ومركز القادسية في الحاج يوسف، ومركز الصالحة، وامبدة، علاوة على جنوب كردفان، حيث الدلنج وكادقلي، وامّنت اللجنة على تقييم العمل واستمراريته بهذه المراكز في ظل جائحة كرونا، ورأت اللجنة التنسيق لإنشاء مراكز جديدة للاعبات في سن 6 – 16، ووضعت اللجنة تاريخاً افتراضياً لبداية الموسم الثاني اختارت له 21 أكتوبر المقبل.

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وأكدت اللجنة في خاتمة الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، على إعلان قائمة أول منتخب للسيدات في مؤتمر صحفي، وكان مقرراً لذلك عقب نهاية الموسم الأول، إلا أن جائحة كورونا وتعليق النشاط في حينها حالا دون ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)