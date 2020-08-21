توجيه للبعثات بتسلم طلبات المُتقدِّمين لوظائف الوسيطة بالخارجية

طلبت وزارة الخارجية، من بعثاتها في جميع أنحاء العالم، استلام طلبات المُتقدِّمين لوظائف الكوادر الوسيطة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، سواء كانوا مستوفين للشروط أم لا وإحالتها بالسرعة اللازمة وعبر الاتصال إلى الخارجية.
وعزت الوزارة طلبها بحسب صحيفة الصيحة، إلى تعطُّل موقع لجنة الاختيار للخدمة العامة. وتحتاج الخارجية إلى (50) كادراً وسيطاً “مُستشارين وسكرتيرين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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