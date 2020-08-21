عاجل.. حمدوك: لانتدخل فى عمل لجان التحقيق المستقلة تماما

الجمعة 21 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالى ان كل لجان التحقيق التى تم تشكيلها خلال عام من عمر الحكومة الانتقالية تتمتع باستقلالية تامة دون تدخل مباشر او غيره من الجهاز التنفيذي الذي يتراسه.

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واوضح د حمدوك فى فى البرنامج الاسبوعي الاذاعي (مؤتمر اذاعى) صباح اليوم الجمعة انهم لايتدخلون اطلاقا فى عمل تلك اللجان التى شكلت حتى تخرج توصياتها باحترافية و مصداقية وتستجيب لحق الشهداء الذين قدموا اراواحهم ودمائهم فداء للثورة و لوطنهم واكد حمدوك ان العدالة و القصاص سيتحققان مهما تطل الفترة بين تشكيل وعمل لجان التحقيق المختلفة.

فيما يتعلق باجتثاث الفساد ومحاكمة المفسدين والمقبوض عليهم من كوادر النظام البائد ولجنة تفكيك الانقاذ اشار حمدوك بأن مجلس الوزراء له دور محدد بينما يقوم النائب العام والقضاء والجهات النظامية بتنفيذ مطلوبات كشف الفساد من محاكمات واصدار العقوبات القانونية ولكنه اكد ان الحكومة تمكنت بصورة قاطعة من وضع حد للفساد الممنهج.