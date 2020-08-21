وزارة الطاقة السودانية تفتح مظاريف عطاء لتوفير منتجات بترولية تقدمت له 28 شركة عالمية ومحلية

الخليج 365 :

جرت يوم الخميس بوزارة الطاقة والتعدين عملية فرز عطاء توريد المنتجات البترولية لفترة شهر سبتمبر، بحضور عالي المستوي من وزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية وبنك السودان والمستشارين القانونين و مناديب كافة الشركات التي تقدمت للمنافسة في العطاء، وجرت عملية الفرز لأول مرة بشفافية تامة وعلنية نالت ثقة كافة الشركات المشاركة في العطاء، وجدد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد حرصه التام على اتباع المنهجية والشفافية والعدالة في كافة خدمات الوزارة من عطاءات وتعينات وغيرها مشيراً الي أن عملية الفرز اتبعت كافة الأسس والضوابط بكل شفافية في عطاء طلبيات شهر سبتمبر، طالبا من الشركات التي لم يحالفها الحظ في هذه المرة ان تشارك في العطاء العالمي الذي تم طرحه في وسائل الإعلام العالمية لتغطية حوجه ستة شهور. واوضح السيد عبداللطيف عثمان المدير التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية ان المحفظة تتكون من شركات وبنوك وطنية تعمل على تمويل حوجه البلاد من السلع الاستراتيجية بدوافع خدمة الوطن، مشيدا بالمشاركة الواسعة لشركات توريد المنتجات البترولية في أول عطاء لمنتجات بترولية يتم فرزه بكل شفافية. وتحدث ممثل الشركات مشيدا بالطرق والمنهجية الجديدة والشفافية التي نالت رضاء كافة مناديب الشركات، قائلا نشعر برضا تام حتى وان لم نفوز في هذه المشاركة. يذكر أن توجيهاً من رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الطاقة والتعدين بطرح عطاء لتوريد منتجات بترولية تكفي حاجة البلاد لستة أشهر، شكل وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين قراراً بتشكيل لجنة لإعداد شروط التقديم للعطاءات، وإعداد كراسة العطاء وإجراء عملية الفرز والترسية، وقد تكونت اللجنة برئاسة السيد جمال حسن عبدالله، مدير الإدارة العامة لإمدادت وتجارة النفط، رئيسا وعضوية ممثلين من إدارة الامداد وتجارة النفط والإدارة العامة للشئون المالية وإدارة العقود والمشتروات والمستشار القانوني بوزارة الطاقة والتعدين. بجانب ممثلين من المشتريات بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، وممثلين من محفظة السلع الإستراتيجية وقد باشرت اللجنة عملها منذ تكوينها وقد تم عمل عطاءين نسبة لبعض اللوائح المتعلقة بالشراء والتعاقد، وهما عطاء تم نشره محلياً لإستيراد منتجات لشهر سبتمبر، وعطاء تم نشره عالمياً لإستيراد منتجات لستة أشهر، من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021. وقد تم يوم الخميس فتح المظاريف للعطاء الأول حيث، سحبت كراسة العطاء حوالي 28 شركة، بين عالمية ومحلية، تقدمت 16 منها بعروضها، وسوف تتواصل عملية الفرز والترسية في الأيام القادم.