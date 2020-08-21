إجتماع اللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية

التأم بوزارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية المقرر لها في الثالث عشر من سبتمبر المقبل، وترأس الاجتماع وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

ناقش الاجتماع تأمين ترحيل الامتحانات للمراكز بالولايات، واتخاذ التدابير الصحية وكافة الترتيبات لفتح عدد (14) مركز امتحانات خارج البلاد.

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وأمن الاجتماع على نقل الطلاب بأطراف الولايات التي تعاني من آثار الخريف إلى مراكز أقرب بعواصم المدن، بجانب تخصيص مركز طوارئ بولاية الخرطوم للحالات التي لن تتمكن من الجلوس للامتحان بولاياتها.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ضم الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة والإعلام، مدير عام قوات الشرطة، أمين عام وزارة الدفاع، وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثل جهاز المخابرات العامة وممثلين لجهات الاختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)