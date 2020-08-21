اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي يعود من تشاد

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن

 

عاد إلى البلاد بعد زيارة قصيرة لدولة تشاد أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم خلالها التهنئة لرئيس دولة تشاد إدريس ديبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده ومباركاً التكريم الذي ناله من قبل المجلس الوطني.

 

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريح صحفي قبيل مغادرته مطار أم جرس بدولة تشاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنهم يقفون مع تشاد في تصديها لمحاربة الجماعات الإرهابية.

Advertisements

 

وأشار البرهان إلى أن الزيارة تطرقت لأوجه التعاون المشترك في القضايا التي تهم البلدين سياسياً واقتصادياً، مضيفاً أن اللقاء تطرق للأوضاع في إفريقيا الوسطى وتشاد وعملية السلام في السودان.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي يعود من تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا