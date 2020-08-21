رئيس مجلس السيادة الانتقالي يعود من تشاد

عاد إلى البلاد بعد زيارة قصيرة لدولة تشاد أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم خلالها التهنئة لرئيس دولة تشاد إدريس ديبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده ومباركاً التكريم الذي ناله من قبل المجلس الوطني.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريح صحفي قبيل مغادرته مطار أم جرس بدولة تشاد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنهم يقفون مع تشاد في تصديها لمحاربة الجماعات الإرهابية.

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وأشار البرهان إلى أن الزيارة تطرقت لأوجه التعاون المشترك في القضايا التي تهم البلدين سياسياً واقتصادياً، مضيفاً أن اللقاء تطرق للأوضاع في إفريقيا الوسطى وتشاد وعملية السلام في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)