في خطوة صادمة.. شداد يفاجئ سوداكال ويعتذر عن مقابلته

رفض رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، مقابلة رئيس المريخ آدم سوداكال أمس (الخميس).

ووفقاً لمصادر فإن شداد دفع باعتذار مفاجئ عن مقابلة سوداكال رغماً عن الموعد المضروب سابقاً.

وعلمت المصادر أن رئيس اتحاد الكرة تحفظ على وضعية رئيس المريخ الحالي، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية واعتماده بصورة رسمية من المفوضية طيلة الفترة الماضية.

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وبحسب صحيفة السوداني فإن شداد يتحفظ على وضعية سوداكال لجهة أنه لم يتم الآعلان الرسمي عن رئاسته للنادي حتى اللحظة، كما أن مخاطبات النادي الرسمية لا يرد اسم الرجل فيها ولا توقيعه. ويشار إلى أن (4) من أعضاء مجلس المريخ دعوا لانعقاد اجتماع طارئ خلال الأيام القادمة لمناقشة عدد من القضايا المهمة – بحسب قولهم.

ووفقاً لمصدر رفعي بالمجلس فإنه ستتم مناقشة تداعيات قرار رئيس النادي بإقالة المدير التنفيذي، كما ينتظر البحث في رفض رئيس الاتحاد مقابلة سوداكال، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)