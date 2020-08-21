بعث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد برسالة لرئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك تتصل بترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، تسلمها وزير العلاقات الخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل، خلال لقائه بمقر الوزارة بالخرطوم أمس بحسب صحيفة السوداني، سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لدى السودان السفير يبيتال ايمرو. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يتلقى رسالة من آبي أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.