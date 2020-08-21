الدفاع المدني: وفاة 74 شخصاً جراء السيول والأمطار

كشف المجلس القومي للدفاع المدني عن أن ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والأمطار بلغ ٧٤ وفاة بينما بلغ عدد المنازل التي تضررت بصورة كلية وجزئية 42625 منزلا.
وأوضح المجلس القومي للدفاع المدني في تقريرأصدره أمس حول اثار السيول والامطار في البلاد والاضرار الناتجة عن موسم الخريف منذ بدايته وحتى أمس، أوضح أن أن عدد المنازل التي تضررت بشكل كلي بلغت ١٧٠٦٣ بينما بلغ عدد المنازل التي تضررت جزئيا ٢٥٥٦٢ منزل وبلغ عدد المرافق العامة المتضررة ١٢٩ والمتاجر والمخازن ١٧ ٣، وتسببت السيول والأمطار في نفوق من المواشي ٥١٧٦.
واكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني وأمين الأمانة العامة للمجلس اللواء شرطة أحمد عمر سعيد بحسب صحيفة الجريدة، جاهزية المجلس بكل مكوناته للتدخل في الوقت المناسب وعند الحاجة لذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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