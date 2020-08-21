“المؤتمر السوداني” يجدد ادانته للعنف الذي واجهت به السلطات موكب (جرد الحساب)

جدد حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم ادانته العنف المفرط الذي واجهت به السلطات الأمنية موكب جرد الحساب،وتمسك بمطالبته للحكومة المركزية والولائية بمحاسبة العناصر الأمنية التي تورطت في هذه الأحداث بصورة عاجلة، وأكدت في الوقت ذاته رفضه لبعض مظاهر الخروج عن السلمية التي شهدتها التظاهرة والخروج عن قيم الثورة و أدواتها بغض النظر عمن يقف خلفها.

وأكد المؤتمر السوداني بحسب صحيفة الجريدة، وجود مطالب مشروعة للشعب لدى الحكومة الانتقالية على رأسها تحقيق السلام و إستكمال هياكل السلطة الإنتقالية و تحسين أداء الحكومة و تحقيق العدالة وقال المؤتمر السوداني في بيان له الحزب من خلال عضويته بقوى الحرية والتغيير يبذل أقصى طاقته على إعانة الحكومة الإنتقالية على إنجاز تلك المطالب ، ويضع في الإعتبار تعقيدها و الحواجز التي تفصلهم عن تحقيقها.

Advertisements

وراهن على امكانية تجاوز تلك العقبات بوحدة قوى الثورة و عملها المشترك وتحمل المسؤولية في إنجاز مهام الثورة وأردف بدلا من إنتظار إنفاذ المطالب بواسطة عدد محدود من الأشخاص في مجلس الوزراء و تحول كل قوى الثورة لعوامل ضغط عليهم تزيد من تعقيد مهمتهم.

ونوه الى أن الثورة نجحت بتحمل كافة قوى التغيير لمسؤولية مقاومة النظام، وأكد أنها لن تنجح الفترة الإنتقالية إلا بتكاتف كافة قوى الثورة و تحملها مسؤولية البناء و رأى أنها تتطلب أدوات جديدة لا إستخدام ذات أدوات المقاومة التي رفعت في وجه النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)