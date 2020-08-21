تهنئة من د عبدالله حمدوك بمناسبة العام الهجري الجديد

أتقدم بصادق التهاني للشعب السوداني وللمسلمين في كل بقاع الأرض بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يكون هذا العام، عام السلام والوحدة والخير والنماء لشعبنا ولجميع شعوب العالم.. وكل عام وأنتم بخير، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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