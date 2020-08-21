عاجل.. 14 رسالة هامة لرئيس الوزراء السوداني "حمدوك"

الجمعة 21 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن "الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة في السودان".



وقال حمدوك، في مداخلة إذاعية، إن السودان عاد إلى العالم بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرًا إلى أن "نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة".

وأضاف حمدوك أن "نظام البشير مسؤول عن النزاعات بين القبائل والعشائر في البلاد ونعمل على حل تلك المسألة"

وتابع حمدوك "ورثنا تركة ثقيلة ونسعى لتخفيف المعاناة عن السودانيين".

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن السودان عاد إلى العالم بعد عقود من العزلة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرًا إلى أن "نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة".

وأوضح حمدوك "لسنا معزولين عن الشارع ومستعد لسماع رأي الشباب في أي وقت".

وأكد حمدوك أن "تحقيق أهداف ثورتنا أمامه تحديات ومعضلات كبيرة يجب مواجهتها".

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أما في ما يتعلق بالتظاهرات التي خرجت قبل أيام في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية، التي مهدت للشراكة بين المدنيين والعسكريين من أجل إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، فضلاً عن الذكرى الأولى أيضا لتشكيل الحكومة الانتقالية، تحت عنوان "يوم جرد الحساب"، فقال "ليس هناك من سبب لخلق جفاء بيننا وبين الشارع".

وتابع: "أنا على استعداد لسماع الشباب في أي وقت، لكن كان لدي ارتباط سابق في ذلك اليوم (الاثنين الماضي)، فأرسلت من يقابل المحتجين".

وشدد على أنه جاهز للتنحي، إذا طلب منه الشعب ذلك، معرباً عن استعداده لتقديم كل المساعدة لمن يختاره الناس.

كما أكد أن أكثر ما يزعجه هو معاناة الشعب المعيشية. إلا أنه أوضح أن البلاد كانت في حالة سيئة جدا لأنها ورثت "تركة ثقيلة"، قائلاً "كنا معزولين عن العالم والآن نعود إلى المجتمع الدولي".

وفي السياق، طالب حمدوك بأن يقدر الشعب عمل لجان التحقيق ويعطيها الفرصة لتواصل عملها، وتصل إلى النتائج المرجوة.

إلى ذلك، اعتبر أن الانتقال السياسي الذي حدث بعد الثورة في السودان كان سلساً ولا يشبه الانتقالات السابقة.

وعن العلاقة مع قوى الحرية والتغيير التي كانت إحدى المقومات الأساسية في الثورة، فقال: "أدعوهم لعدم الانشغال بالأجندة الحزبية والبناء حول القضايا التي تجمعنا".

ولا تزال السيول التي ضربت السودان في 10 أغسطس، تلقي بظلالها على الجارة الجنوبية لمصر، فبعدت أن حصدت السيول ما لايقل عن 30 شخصًا، ودمرت 3945 منزلا، تظل بعد المدن السودانية تعاني جراء هذه الأزمة.

وبدأت أزمة السيول في السودان، بفعل الأمطار الغزيرة التي سقطت على السودان، وسببت الأمطار حدوث فيضانات كبيرة أدت إلى تدمير منازل وبنى تحتية في نحو 14 ولاية بالسودان من إجمالي 18 ولاية.

لكن أزمة السيول تفاقمت بعد انهيار سد بوط في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سودانية، وحسب تقارير إعلامية، فإن السودان دائمًا ما يتعرض للسيول والفيضانات سنويا في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر.