حمدوك : (نجيب من وين اتنين مليار دولار للوقود والخزينة خاوية).

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حمدوك: علينا مد أرجلنا على قدر لحافنا (نجيب من وين اتنين مليار دولار للوقود والخزينة خاوية).

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