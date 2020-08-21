اطلاق سراح حسبو محمد عبدالرحمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وسائل إعلام مقربة من النظام البائد عن اطلاق سراح سراح نائب البشير الأسبق في النظام المخلوع حسبو محمد عبدالرحمن. ونقلت تلك الوسائل تصريحا لنجل حسبو كالآتي “الحمدلله أطلق سراح والدي” دون أي تفاصيل فيما لم تؤكد السلطات صحة الخبر او نفيه حتى اللحظة . واعتقل حسبو قبل أكثر من سنة عقب سقوط النظام في أبريل 2019 ولم يقدم إلى محاكمة

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