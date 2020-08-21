(كاف) يُحدِّد نوفمبر موعداً لمباراتي السودان وغانا

الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً، عن عودة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائي أمم أفريقيا في الكاميرون 2022م في شهر نوفمبر من العام الحالي لتُلعب الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة ما بين (9-17) نوفمبر، ويواجه منتخبنا الوطني فيهما غانا بالمباراتين؛ حيث تقام الأولى في أكرا، والثانية في السودان، حال استيفاء الشروط التي وضعها (كاف) للملاعب السودانية، هذا وخلال التعميم الصادر سمح (كاف) بخوض المباريات التحضيرية شهر أكتوبر في الفترة ما بين (5-13) من الشهر المذكور المقبل من العام الحالي 2020م.. وسيؤدي صقور الجديان بحسب قرار (كاف) الجولتين الخامسة والسادسة في الفترة ما بين (22-30) مارس 2021م في مواجهة ساوتومي خارج الأرض، وجنوب افريقيا في السودان، وكان صقور الجديان قد استهلوا المشوار بالفوز على ساوتومي برباعية، قبل أن يخسروا بهدف وحيد من جنوب أفريقيا في جوهانسبيرج.. ليضع المُنتخب في رصيده ثلاث نقاط قبل استكمال المشوار.. وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول قد أجرى تجمُّعاً أوليّاً في مارس من العام الماضي، وأعلن عن مباراة تحضيرية ضد توغو قبل أن يحل وباء كورونا، وانفضّ المعسكر الذي تواصل في 20 يوليو الماضي بتجمع ثان في الخرطوم، وتم الاعلان بالثلاثاء 18 أغسطس عن معسكر ثالث في الأول من سبتمبر المقبل 2020م.. وذلك للحفاظ على التوازن البدني للاعبين قدر المستطاع في ظل استمرار توقف التنافس الرسمي في السودان، عقب تراجع اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن قراراها الأول بالسماح لعودة النشاط الرياضي.

تعميم (كاف) حدد لمباريات تصفيات كأس العالم في الفترة ما بين 31 مايو إلى 15 يونيو 2021م، للجولتين الأولى والثانية، والفترة ما بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر للجولتين الثالثة والرابعة، ومن 4-12 أكتوبر للجولتين الخامسة والسادسة، وفي مرحلتي الذهاب والإياب، والأخيرة الفترة ما بين 8 – 16 نوفمبر 20121م.

يُذكر أنّ السودان أوقعته القرعة في مجموعة تضم المغرب وغينيا وغينيا الاستوائية.