الحرية والتغيير تتوقع استمرار انهيار الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو لجنة الطوارئ الاقتصادية والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن سعر الدولار سيستمر في الارتفاع، ما لم تتوفر موارد حقيقية من صادرات الإنتاج الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية والذهب.

وعزا الشيخ في تصريح لـ(السياسي) تصاعد سعر الدولار، إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانخفاض قيمة الجنيه، بجانب الإقبال على شراء الدولار كمستودع للقيمة بعد الانهيار الكبير الذي لازم الجنيه مؤخراً، فضلاً عن معاناة الاقتصاد من اختلال في الميزان التجاري نتيجة لاستيراد معظم الاحتياجات الأساسية.

وقال الشيخ: “الموسم الشتوي الماضي، كان خطوة في الطريق الطويل والعروة الصيفية الراهنة خطوة أخرى نأمل أن تكلل بالنجاح، بجانب رفع كفاءة إنتاج آبار البترول واستثمار الذهب وضبط حصائل الصادرات بما يوفر العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد”.