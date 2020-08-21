لجان المقاومة تواصل تصعيدها لليوم الثالث على التوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: واصلت لجان المقاومة بالخرطوم تصعيدها لليوم الثالث على التوالي ، ونقلت التصعيد الى السوق العربي بالخرطوم وأشعلت اطارات السيارات في موقف جاكسون وقامت بتتريس تقاطع شارع الجمهورية والحرية وأغلقت المحلات التجارية أبوابها ، وتم اغلاق كبري المنشية الجريف بواسطة لجان مقاومة الجريف شرق وحي الهدى وأدى اغلاق الشوارع الى شلل في حركة المرور بالخرطوم .

وفي الأثناء شهد شارع المطار اشتباكات بين الثوار والمواطنين أدت الى اصابة 11 شخص.

من جهتها قالت تنسيقية لجان مقاومة البراري في بيان لها مر عام كامل على توقيع الوثيقة التي أتت بحكومة أقل ما يقال عنها إنها حكومة محاصصات وحملت الحكومة مسؤولية عدم مكاشفة الشارع بما يحدث داخل هياكل الدولة من محصصات في التعيين و عرقلة قطار الثورة .

وانتقدت استمرار القمع والانتهاكات التي تقوم بها القوات النظامية في كافة أنحاء البلاد .

ونوهت الى الدعم الشعبي و السياسي الذي حظيت به حكومة الثورة و لم تحظ به أي حكومة مرت على البلاد واستدركت قائلة لكن يبدو الضعف واضح و بائن أمامنا و سنظل في شوارعنا حتى تحقيق المطالب . .

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