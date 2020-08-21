مناوي يعلن سقوط حكومة حمدوك بسبب اخفاقاتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي سقوط حكومة رئيس الوزراء دعبدالله حمدوك بسبب اخفاقاتها. وقال مناوي في تغريده له على صفحته بتويتر : (خرجت الشوارع في 30 يونيو بعد العام من خروجها تندد في اخفاقات الحرية والتغيير، وخرجت في 17 اغسطس ذكرى مرور الحول للوثيقة الدستورية تندد بإخفاقات وما اقترفتها الحرية والتغيير وقوبلت بالعنف المفرط اذا لم نسمي هذا الحال بسقوط ، اذن ما معناه؟؟؟).

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