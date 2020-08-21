تاور ينفي رفع حظر التجوال بصورة نهائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور عدم صدور توجيهات بسحب القوات من الجسور بالخرطوم. ونفى تاور في تصريح لـ(السياسي) رفع حظر التجوال بصورة نهائية لكنه أكد تخفيفه في وقت سابق.

ورصدت (السياسي) اختفاء للقوات المسؤولة عن تنفيذ إجراءات فرض حظر التجوال في جسور العاصمة.

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