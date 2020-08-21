لجنة فض اعتصام القيادة العامة تستجوب قيادات بقوى التغيير الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في إطار استكمال التحقيق في مرحلته الثانية تبدأ لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة نبيل أديب الأسبوع المقبل في استجواب قيادات بقوى الحرية والتغيير.

وتأتي الخطوة لاستكمال التحري والتحقيق وفقاً للسلطات الممنوحة لأعضاء اللجنة من النائب العام.

وقالت مصادر موثوقة لـ(السياسي) إن اللجنة ستستمع لإفادات قيادات بقوى الحرية والتغيير.

وأشارت إلى أن اللجنة تقوم حالياً بتسليم أوامر التكليف بالحضور للأشخاص الذين حددتهم للمثول أمامها.

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