الوضع الامني في مدينة الأبيض على المحك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لم تكن ولاية شمال كردفان بشكل عام ومدينة الأبيض خصوصا تعانى تفلتات أمنية وجرائم

اعتداء وسلب ونهب وصولا الى القتل احيانا ، نقول لم تكن الولاية وحاضرتها مدينة الأبيض تعرف هذا الأمر من قبل ، لكن مواطن المدينة اصبح يخشى على ممتلكاته ونفسه خاصة فى الجزء الجنوبى من المدينة ، وكلما توغلنا جنوبا كان الخطر اكبر وضاعت هيبة الدولة وزاد قلق الناس وخوفهم من هذا الوضع الامنى المتردى.

ويشتكى مواطنو مديتة الأبيض انتشار ظاهرة حمل السلاح فى أماكن التجمعات العامة والمساجد ، ولم تتوقف احاديث المجالس في المواقع المختلفة عن التطور المقلق الذي بات يؤرق المواطنين طوال الايام الماضية وسط تدافع ملحوظ نحو المستشفيات والمشرحة.

وقد نشرت صحيفة الانتباهة تحقيقا شاملا فى هذا الموضوع وعرضت ردود أفعال هذه الأحداث في الشارع الكردفاني ورصدت عدداً من المشاهد واستطلعت المواطنين حول ظاهرة الانفلات الأمني الذي تشهده الولاية ، وأجمعوا أن أمن واستقرار المواطن خط أحمر لا يقبل المزايدات السياسية أو التكتلات العقدية والحزبية.

وكان وإلي ولاية شمال كردفان السابق اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله بصفته رئيس اللجنة الامنية قد اصدر قرارا بالرقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ قضى بالاتى :

أولا : منع حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء بكافة انواعها داخل الأحياء والأسواق بما في ذلك الأجهزة النظامية وعلى السادة قادة ومدراء الوحدات الأمنية ضبط خروج الأفراد بأسلحتهم الشخصية.

ثانياً : منع تحرك المواتر بعجلتين بعد الساعة السادسة مساءً

ثالثاً : تنشيط الأطواف الليلة من الساعة الخامسة مساء وحتى صباح اليوم التالي مع وضع نقاط ارتكاز في مناطق محددة للتأمين|.

رابعاً : تكثيف العمل الأمني والضبط في نقاط العبور والمداخل لمدينة الابيض دخول وخروج

خامساً : منع تحرك المواتر ثلاثة عجلات تكتك بعد الساعة العاشرة مساء والحالات الطارئة سيتم تقديرها عبر نقاط الارتكاز.

ووجه القرار قادة ومدراء الوحدات الأمنية والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ

هذا القرار وإن حقق بعض النجاح واسفر عن هدوء جزئى خاصة فى وسط مدينة الأبيض لكنه لم يحقق المرجو منه بشكل كامل اذ انتقلت التفلتات واعمال العنف الى الأطراف الجنوبية للمدينة واريافها ، وجاء الوالى الجديد الأستاذ خالد مصطفى الذى اقر الاجراءات التى اتخذتها اللجنة الامنية برئاسة سلفه ، واكد ان تحقيق الامن والامان بالمدينة وعموم الولاية هو الهم الاساسى لحكومته ،

وفى تصريحاته عبر اذاعة الأبيض افاد السيد الوالى انه لاكبير على القانون ، وقال نتعهد بتطبيق القانون على كل من يشكل تهديدا للأمن .

واعلن السيد الوالي عن إنشاء نقاط ارتكاز أمنية مهمتها مراقبه المنطقة وتنشيطها والقبض على كل من يشتبه به ، ومنع حمل السلاح بدون رخصة والسلاح الأبيض ، وتقييد حركة المواتر من الساعه السادسة مساء ، بجانب العمل على إنشاء مركز للشرطة بجنوب الابيض وتوفير كافة المطلوبات التي تمكنه من أداء دوره الأمني.

والي شمال كردفان أشار الى أهمية دور الادارة الاهليه ولجان المقاومة في تحقيق الهدف ، وناشد المواطنين بضرورة نبذ العنف والمساعدة في حفظ الأمن ، مبيناً أن الديمقراطية التي نادت بها الثورة لاتعني الخروج عن القانون وانتهاك حرية الآخرين مشددا على دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بهذا الشأن .

نتمنى ان يعم الهدوء مدينة الأبيض الوادعة ، وان يتم انهاء هذا الوضع المضطرب الذى لم تعهده المدينة من قبل ، ولو توحدت جهود الناس لتجاوزوا هذه المحنة واعادوا الى مدينتهم امنها وطمأنينتها.