قنوات غير محترمة ..سكاي نيوز نموذجا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الاعلام رسالة ومسؤولية ، ويمكن للكلمة ان تصنع تغييرا كبيرا وتؤثر فى مسار المعركة بين الحق والباطل.

وفى هذا العصر الذى أصبحت فيه القنوات الفضائية الاكثر متابعة من بين وسائل الاعلام ، والأكثر تأثيرا على المتلقين ، فى هذا الزمن الذى إتضح للناس فيه أهمية وسائل الاعلام والدور الكبير تلعبه فى الساحة ، فى هذا الوقت تبرز أهمية مراعاة القنوات الفضائية والوسائل الاعلامية بشكل عام لما تقدمه من مادة.

إن بعض فضائياتنا بكل آسف لاتستحق احتراما ولاتعتبر مشرفة للاحرار وهى تقدم موادا اعلامية تسهم فى خلق جو من الخذلان وسط الجمهور ، وتسعى لصده والهائه عن مناصرة القضايا العادلة ، وبعض وسائل الاعلام هذه تسهم مع العدو فى العمل الى جانبه وصولا الى اهدافه بتمييع القضايا الكبرى ، والاهتمام بتوافه الامور وسواقطها ومنعا للاحرار من التركيز على قضاياهم الاساسية فى مناهضة الظلم والوقوف بوجه الإستكبار ومعاداة الطغاة المستبدين ومناصرة المستضعفين ومساعدة المظلومين ، كل هذا تفعله القنوات الغير محترمة وليست جديرة بالثقة فيها والاطمئنان الى ماتبثه خاصة فى زمن أصبحت هذه القنوات تدخل كل بيت بدون استئذان بل بات متاحا لاى شخص كبيرا ام صغيرا رجلا أو امرأة ان يستقبلها فى هاتفه وقد يستمر فى متابعتها والارتباط بها وربما التواصل معها من غير ان يعرف اقرب الناس إليه بذلك ، وهنا مكمن الخطر ، اذ ما دامت هذه القنوات متوفرة بدون رقابة أو تحذير منها فانها يمكن ان توقع متابعيها – خصوصا الذين لاحصافة لهم – فى دائرة المحذور ، واقرب مثال يمكن ان نضربه فى هذا المجال هو قناة سكاى نيوز عربية التى لطخت سمعتها وآذت جمهورها وخانت امتها وهى تستقبل رئيس وزراء العدو الصهيونة

في أول ظهور له على قناة عربية بعد ان الاعلان عن #اتفاق_العار بين الأمارات والعدو الصهيونى بوساطة المستكبر الامريكى ، ويابؤس الشريكين ووسيطهما المشؤوم.

قناة سكاى نيوز عربية المملوكة للأمارات استضافت المجرم القاتل نتنياهو ليطل من شاشتها مخاطبا الجمهور العربى وكانها بفعلها القبيح هذا لاتعرف انها تخالف وجدان الامة وتطعن الشعب الفلسطينى المظلوم فى الظهر وهى التى يفترض ان تكون – بحكم كونها عربية – مناصرة لقضية العرب والمسلمين الأولى لكن يكفيها سوءا انها مملوكة لبلد يتحكم فيه امراء طائشون لاعهد ولا أخلاق ولا ذمة لهم فأنا إليه وانا إليه راجعون .