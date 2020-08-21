الوضع الاقتصادي المأزوم يثير القلق

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد.اعلان الحكومة عن تعديل الموازنة ، والاعتراض الذى سجلته اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير على هذا القرار ، والتكهنات بارتفاع الأسعار وبلوغها حدا يعجز الكثيرين عن الحصول على احتياجاتهم الاساسية ، بعد هذه الاحداث جاءت محاولات الحكومة خجولة جدا ومتواضعة وهى تحاول التخفيف من اثار قراراتها الفاشلة ، فسمعنا عن قرارات اتخذتها لجنة الطوارئ التى يرأسها الفريق حميدتى ويتولى دكتور حمدوك منصب الرئيس المناوب لها ، اتخذت اللجنة قرارها لمعالجة اثار الازمة الاقتصادية لكن دون جدوى فلا المحاولات المستمرة للاستفادة من صادر الذهب انتجت ، ولا تحدى الفريق حميدتى بخوض معركة مع الدولار انتج اثرا مرجوا بل العكس هو الصحيح فالدولار واصل جنونه وبلغ رقما قياسيا غير مسبوق وهو يتجاوز عتبة ال 170 جنيه ويخطو نحو ال 200 غير آبه بتعهد حميدتى انه سيتصدى له ويرميه ولكن يبدو ان الدولار لم يرم حميدتى فحسب وانما طحنه وانهى تهديداته له ، وقد توقعت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية ان يواصل الدولار الارتفاع وانه سيكون بنهاية العام المالي بمبلغ 210 جنيه، وإن يرتفع التضخم إلي 180%، مما يعنى ان يتفاقم الغلاء وتزداد حالات الفقر ، وتتردي الخدمات ، وتكثر المشكلات الإجتماعية ، مما يؤدى لحدوث التفلتات فى اكثر من جهة ، وهذا امر بالغ الخطورة يثير الخوف ويزيد من التهديدات التى يمكن ان تواجه الناس.

الحركة وصفت موازنة 2020 بغير الواقعية بالمقارنة مع أهدافها والأداء الفعلي لعام 2019 لجهة إعتمادها علي الخارج بنسبة 50% ، وأداءه الفعلي في النصف الأول بنسبة 1%.

ونصحت حركة المستقبل ان تعمل الحكومة علي تهيئة هذه الظروف بتأهيل شركات عامة وخاصة لضبط عملية تصدير الذهب ، والثروة الحيوانية ، والصمغ العربي ، والسمسم ، والقطن ، والفول السودانى ، لضمان عائد الصادر لخزانة الدولة فضلا عن تنظيم عملية إستيراد السلع الضرورية والتي تشمل القمح ومشتقات الطاقة والدواء.

واقترحت الحركة تطبيق نظام التبادلات التجارية (المقايضة) مع الدول ، تقليلاً للطلب علي الدولار.

ان حركة المستقبل ليست وحدها التى ابدت تخوفها من مآلات الوضع الاقتصادى المأزوم فهناك الكثيرون اقلقهم هذا الوضع الذى تعيشه البلد الان ويخشى الجميع من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلد وانعكاس ذلك سلبا على الوضع الاجتماعى بل وحتى الامنى للناس .