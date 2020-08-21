عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 21 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

تجمع شباب الهدندوة يطالب بإقالة والي كسلا

في ختام معرضها اليوم… المنتجات الدفاعية : نحن الأقوى عالمياً

السعودية تعيد باخرة جديدة للسودان

نظارات البجا : يطالب والي كسلا صالح عمار بتقديم استقالته

عودة الحلو لجلسات التفاوض بعد الانسحاب

الجريدة

المقاومة تغلق شوارع بوسط الخرطوم وتحمل الحكومة عرقلة قطار الثورة

المؤتمر السوداني يجدد ادانته للعنف الذي واجهت به السلطات موكب (جرد الحساب)

المؤتمر السوداني يهاجم الشيوعي وتجمع المهنيين لتأييد التصعيد ضد الحكومة

اعفاءات بوزارة الصحة بالخرطوم

الصيحة

شركة صينية تتحصّل (49%) من إيرادات الموانئ الخاصة بالثروة الحيوانية

والي الخرطوم يعفي المدير التنفيذي لمحلية كرري

والي الجزيرة يلغي العقودات الخاصّة بالخدمة المدنية في الولاية

إجتماع بين (الثورية) وتجمع المهنيين يناقش قضايا الراهن ويقر عدداً من التدابير

قيادي بتجمُّع المهنيين: أداء لجنة إزالة التمكين ضعيفٌ

(الصيحة) تتلمس القضية ميدانياً.. إرجاع الماشية.. أسباب غامضة!! (1 – 2)

شُعبة الماشية: (105) مليارات جنيه خسائر إرجاع (7) بواخر من السعودية

توقُّعات بارتفاع التضخم إلى (180%) بنهاية العام الحالي

أخبار اليوم

ضوابط جديدة لإستيراد السيارات للمغتربين.

السعودية ترجع مجدداً باخرة مواشي سودانية من ميناء جدة لتدنى المناعة.

دبي والبرهان يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان.

اطلاق سراح حسبو محمد عبد الرحمن.

وفدا الحكومة والحركة يشكلان لجنة للبروتوكول السياسي.

الامام الصادق المهدى يلتقي سفير بريطانيا لدى السودان.

الوطن

حمدوك: قضية السودانيين الاقتصاد وليس الدين

التجارة تضع شروط جديدة لإستيراد السيارت

تاور التطبيع مع اسرائيل لم يناقش على أي مستوي

السوداني

إطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د.«حسبو عبدالرحمن»

وزارة التربية تعلن عن موعد قيام امتحانات الأساس لمراكز الخارج

إغلاق مُدرج مطار الخرطوم للصيانة الإثنين الُمقبل

الداخلية تعدّل لائحة جوازات السفر والهجرة لسنة 1994

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النيل الدولية

وفد الشعبية ينسحب من المفاوضات احتجاجاً على رئاسة حميدتي للوفد الحكومي

البرهان ودبي يتناولان العلاقات الثنائية والسلام في السودان

ضوابط جديدة لإستيراد السيارات

رئيس وزراء إثيوبيا: المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة ستكون بعد سنة

الهيئة العامة للاثار: آثار مهمة بالبلاد تواجه خطر الفقدان

اليوم التالي

الدولار يصل 185 جنيهاً في السوق الموازية

حركة الحلو تنسحب من جلسة المفاوضات بجوبا احتجاجاً على رئاسة (حميدتي) للوفد الحكومي

السوداني الدولية

فيضان النيل يهدد محصول البلح بالشمالية

شعبة مصدري الذهب تكشف عن أموال ضخمة في عمارة الذهب

برمجة الكهرباء.. أضرار على القطاع الاقتصادي .. ومطالبات بحلول جذرية للأزمة

آخر لحظة

سحب الماجستير من البشير

زعماء البجا: لا تنازل عن والي سوداني لكسلا

ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

اعفاءات وسط قيادات بالصحة

الهيئة: اثار مهمة تواجة خطر الفقدان

(789) من المفصولين بمؤسسة واحدة لا يرغبون في العودة

صوت الأمة

إبعاد حميدتي بطلب من الحلو والكباشي بديلا في التفاوض

المهدي يناقش مع رؤساء حزبه بالولايات المنشور لتنظيمي والحملات التعبوية

40 ألف طن قمح تصل بورتسودان وضوابط جديدة لاستيراد السيارات

معتصمو سكر كنانة يرهنون فض الاعتصام بحضور عضو بالمجلس السيادي

ﺍﻻنتباهة

ﻫﺠﻮﻡ ﻛﺎﺳﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻌﻠﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ

ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ: ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻟﻠﺒﺮﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺎﺩ

ﻭﺍﻟﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺗﻌﻔﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺮﺑﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻣﻮﺍﺷﻲ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺒﺰ .. ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ

ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .. ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ .. ‏( ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ‏) ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

المجهر

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺸﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ : ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ

“ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ :” ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ‏( ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‏) ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ : ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ‏( 105‏) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ

ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻳﺘﺮﻱ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ : ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ : ‏( ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‏) ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﻹﻋﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ