الدولار يصل 185 جنيهاً في السوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : الدولار يصل 185 جنيهاً في السوق الموازية في تداولات آخر الأسبوع ماء الخميس بالعاصمة الخرطوم

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