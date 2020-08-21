توضيح جديد لقرار وضوابط إستيراد السيارات للمغتربين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة أن قرار ضوابط إستيراد السيارات للمغتربين سمح بإدخال السيارة للمغترب شريطة أن لا يتجاوز عمرها أكثر من خمس سنوات من تاريخ الموديل على أن يكون الإستيراد مرة واحده فى العمر.

وأوضح الوكيل أن الضوابط تحدثت عن ضرورة أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، ويجب تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الإغتراب وتأكيد العودة النهائية للبلاد.

وأضاف أن القرار أكد إكمال إجراءات شحن السيارة خلال عام واحد من تاريخ العودة ولا يسمح بنقل ملكيتها إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك وفق ضوابط الإستيراد التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا الى وجود لجنة مشكلة من جهات الإختصاص تضم مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، هيئة شرطة الجمارك، وزارة المالية، جهاز المغتربين وبنك السودان المركزي لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه.

أما بالنسبة لسيارات الإستعمال الشخصي لموديل السنة أوضح الوكيل أن الامر ما زال تحت الدراسة والمراجعة بواسطة اللجنة.