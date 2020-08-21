إسماعيل هنية: تطبيع الإمارات طعنة غادرة.. ولن نتخلى عن المقاومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي بأنه “طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني”، وأكد على أن حركته “لن تتخلى عن برنامج مقاومة الاحتلال”.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها هنية مع قناة “تي آر تي” التركية الناطقة بالعربية، وقال هنية: “إن التاريخ لن يرحم المُطبِّعين والشعوب لن تغفر لهم وشعبنا الفلسطيني لن يستسلم”

وطالب هنية الإمارات بالتراجع عن قرار التطبيع مع الاحتلال، وألا تستمر في هذا الاتجاه الذي “لن يخدم إلا الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني”

وأضاف هنية: “اتفاق التطبيع تجاوز لحركة التاريخ من ناحية، وللإجماع العربي الإسلامي من ناحية أخرى، وهذا الاتفاق يمنح العدو المزيد من الشرعية على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.

ودعا هنية كل من يفكر بالتطبيع مع الاحتلال أو الاعتراف به على حساب حقوق الشعب الفلسطيني إلى أن يتوقف، وقال: “نحن الذين نصنع المعادلات، ولا أحد يمكن له أن يفرض معادلات على شعبنا وأمتنا”.

وقال: “أي حاكم عربي يعتقد أن التطبيع مع الاحتلال يمنحه شرعية لحكمه هو واهم”.

وثمن هنية مواقف تركيا والكويت الرافضة للتطبيع الإماراتي، ونوه إلى أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض التطبيع مع الاحتلال.